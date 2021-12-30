В Азербайджане обнародован прогноз погоды на последний день года

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на последний день года

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 8-10° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%. В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал