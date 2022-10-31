В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ноябрь

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, а в некоторые дни - ниже нормы.

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, а в некоторые дни - ниже нормы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах выше нормы.

В первой половине первой декады ноября на территории страны ожидается относительно стабильная погода, в основном без осадков. Но начиная с 5 ноября и до конца первой декады ожидается неустойчивая погода, осадки, понижение температуры, в горных районах выпадет снег.