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В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ноябрь

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ноябрь В ноябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, а в некоторые дни - ниже нормы.
Экология
31 октября 2022 г. 14:45
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ноябрь

В ноябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, а в некоторые дни - ниже нормы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах выше нормы.

В первой половине первой декады ноября на территории страны ожидается относительно стабильная погода, в основном без осадков. Но начиная с 5 ноября и до конца первой декады ожидается неустойчивая погода, осадки, понижение температуры, в горных районах выпадет снег.

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Версия на азербайджанском языке Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

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