В Азербайджане обнародован прогноз погоды на март

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на март.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на март.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первые дни марта ожидается умеренная погода с постепенным повышением температуры.

К середине первой декады марта погодные условия изменятся, вероятны осадки, усилится северо-западный ветер. Среднемесячная температура воздуха в марте будет близка к климатической норме. Среднемесячное количество осадков также будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла (ночью 5-10, днем 10-15, в отдельные дни 18-23 градуса тепла), что соответствует климатической норме. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или чуть выше нее (норма 20-27 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 4-8 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью 5-10 градусов тепла, в некоторые дни 1-6 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни 18-23 градусов тепла). Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 22-44 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса тепла, что близко к климатической норме (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах - 10-15 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни 15 градусов тепла). Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 42-52 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 5-8 градусов тепла (ночью 5-10 градусов тепла, в отдельные дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в отдельные дни до 17-22 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 19-48 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 3-6 градусов тепла, что близко к климатической норме (ночью 3-8 градусов тепла, в отдельные дни до 4 градусов мороза, в высокогорье 10-15 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла, в отдельные дни 17-20 градусов тепла). Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 23-90 мм), а местами чуть выше нее.

В Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 6-8 градусов тепла (ночью 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла, в отдельные дни до 23 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 24-45 мм), местами чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 5-8 градусов тепла (ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни - 16-20 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 56-112 мм).