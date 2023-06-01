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В Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до 3 июня

В Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до 3 июня Наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 3 июня.
Экология
1 июня 2023 г. 09:57
В Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до 3 июня

Наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 3 июня.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, хотя ночью и утром 1 и 2 июня осадки временно прекратятся, днем вновь ожидается дождливая погода:

"В отдельных местах вероятны ливни, грозы и град. В некоторых районах ожидается временами усиливающийся западный ветер. В связи с интенсивными осадками предполагается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки".

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti iyunun 3-ü gündüzədək davam edəcək

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