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В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 4 мая

В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 4 мая Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся до 4 мая.
Экология
1 мая 2023 г. 13:17
В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 4 мая

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся до 4 мая.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в ряде рек Малого Кавказа вновь ожидается образование селевых потоков: "В настоящее время на территории Евлаха, Мингячевира, Балакяна, Шеки, а также в некоторых селах Билясувара наблюдаются ливневые дожди. Наибольшее количество осадков выпало в селе Юхары Агджакенд Геранбойского района. Здесь выпала трехмесячная норма осадков".

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