В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 4 мая

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся до 4 мая.

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продлятся до 4 мая.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в ряде рек Малого Кавказа вновь ожидается образование селевых потоков: "В настоящее время на территории Евлаха, Мингячевира, Балакяна, Шеки, а также в некоторых селах Билясувара наблюдаются ливневые дожди. Наибольшее количество осадков выпало в селе Юхары Агджакенд Геранбойского района. Здесь выпала трехмесячная норма осадков".