В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 24 июня

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 июня до утренних часов 21 июня скорость северо-западного ветра усилится до 15-20, местами до 23-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 июня до утренних часов 21 июня скорость северо-западного ветра усилится до 15-20, местами до 23-25 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 24 июня.

В Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются ливни, грозы и град.

Скорость восточного ветра усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с.

Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.