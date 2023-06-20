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В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 24 июня

В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 24 июня В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 июня до утренних часов 21 июня скорость северо-западного ветра усилится до 15-20, местами до 23-25 м/с.
Экология
20 июня 2023 г. 09:52
В Азербайджане нестабильные погодные условия продлятся до 24 июня

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 20 июня до утренних часов 21 июня скорость северо-западного ветра усилится до 15-20, местами до 23-25 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, нестабильные погодные условия на территории страны продлятся до 24 июня.

В Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском районах ожидаются ливни, грозы и град.

Скорость восточного ветра усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с.

Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti iyunun 24-dək davam edəcək

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