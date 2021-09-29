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В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 1 октября

В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 1 октября Наблюдаемая в последние дни на территории Азербайджана пасмурная, дождливая погода сохранится до 1 октября.
Экология
29 сентября 2021 г. 12:48
В Азербайджане нестабильная погода сохранится до 1 октября

Наблюдаемая в последние дни на территории Азербайджана пасмурная, дождливая погода сохранится до 1 октября.

Как сообщила Report глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, такие погодные условия улучшают качество воздуха, очищают его, обогащают кислородом.

По словам У.Тагиевой, объем воды в верхнем течении Куры, в пункте Гырагкесемен, превысил десятидневную норму на 21%, а в нижнем течении, в пункте Кура-Ширван, уровень воды поднялся на 10 см. Обильные осадки зафиксированы на севере и востоке страны.

Представитель службы отметила, что на Абшеронском полуострове за сутки выпало около двухмесячной нормы осадков: "Например, в Маштаге было зафиксировано 50 мм (222% месячной нормы), в Баку - 26 мм (151% месячной нормы), в Сумгайыте - 13 мм (72% месячной нормы) осадков. Здесь прослеживается интересная тенденция. В последние десятилетия в Баку увеличилось количество дождливых дней.

28 и 29 сентября 2016 года в Баку прошел сильный дождь, тогда количество выпавших осадков составило 47 мм, что более чем в 3 раза превысило месячную норму. 23 сентября 2018 года в Баку и на Абшеронском полуострове прошел сильный ливень. Количество выпавших осадков составило 34 мм или 198% от климатической нормы. Проявления изменяющегося климата все больше ощущаются и в повседневной жизни".

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Версия на английском языке Unstable weather to continue until October 1, says National Hydrometeorology Service
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 1-dək davam edəcək"

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