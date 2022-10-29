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В Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 30 октября

В Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 30 октября Нестабильные, дождливые погодные условия, наблюдаемые в Азербайджане, продлятся до 30 октября.
Экология
29 октября 2022 г. 13:37
В Азербайджане нестабильная, дождливая погода сохранится до 30 октября

Нестабильные, дождливые погодные условия, наблюдаемые в Азербайджане, продлятся до 30 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, 30 октября днем и 31 октября ожидается стабильная погода, в основном без осадков.

Что касается фактической погоды, погодные условия на территории страны были нестабильными, на отдельных территориях временами шли дожди, местами снегопады.

Северо-западный ветер усиливался до 18 м/с в Нафталане, Баку и на Абшеронском полуострове, высота волны, по данным станции Нефтяных камней, достигала 2,3 метра.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti oktyabrın 30-dək davam edəcək

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