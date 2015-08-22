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    В Азербайджане найдено 7 водопадов - ФОТО

    Это волшебное чудо природы обнаружил исследователь Джалаладдин Гасымов

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане найдено 7 водопадов. Как сообщает Report, водопады обнаружены на вершине высоких гор поблизости села Чобансыхнаг Товузского района.

    Самый высокий из них длиной 35 м, а самый низкий - 10 м. Водопады окружены отвесными скалами. 

    Даже местные жители не знали о существовании этих водопадов. Они могут способствовать развитию сельского туризма, привлекая внимание как местных, так и иностранных туристов. 

    Это волшебное чудо природы обнаружил исследователь Джалаладдин Гасымов.

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