В Азербайджане найдено 7 водопадов - ФОТО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане найдено 7 водопадов. Как сообщает Report, водопады обнаружены на вершине высоких гор поблизости села Чобансыхнаг Товузского района.

Самый высокий из них длиной 35 м, а самый низкий - 10 м. Водопады окружены отвесными скалами.

Даже местные жители не знали о существовании этих водопадов. Они могут способствовать развитию сельского туризма, привлекая внимание как местных, так и иностранных туристов.

Это волшебное чудо природы обнаружил исследователь Джалаладдин Гасымов.