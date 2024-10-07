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В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха.
Экология
7 октября 2024 г. 17:26
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, непогода, в частности с северных и западных районах, сохранится до 9 октября.

В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточном Зангезурском, Балакян-Шекиском, Губа-Гусарском, Горном Ширванском, Центрально Аранском и Леякяран-Астаринском районах ожидаются интенсивные ливни и град. В высокогорных районах возможен снег.

Ожидается также повышение уровня воды в реках, что может привести к кратковременным наводнениям и селям в некоторых реках Большого и Малого Кавказа.

Жителям рекомендуется быть осторожными и принимать меры предосторожности в условиях ухудшающейся погоды.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan bəzi rayonlarda leysan yağacaq, çaylardan sel keçəcək

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