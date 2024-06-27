О нас

В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей В целях защиты окружающей среды в Азербайджане начат процесс утилизации старых транспортных средств.
Экология
27 июня 2024 г. 11:27
В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

В целях защиты окружающей среды в Азербайджане начат процесс утилизации старых транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов в ходе выступления на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, изменение климата оказывает серьезное влияние на условия жизни населения: "COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года, также создает новые возможности для оздоровления окружающей среды".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan starts disposal of old cars
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda köhnə avtomobillərin utilizasiyası prosesinə başlanılıb

Другие новости из категории

Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей
Глава комитета ММ: Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели миллионов людей
27 июня 2024 г. 11:58
В Баку проходит международный экологический форум
ФотоВ Баку проходит международный экологический форум
27 июня 2024 г. 10:51
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели
В ряде рек Азербайджана поднялся уровень воды, в регионах проходят сели
26 июня 2024 г. 23:48
В регионах Азербайджана прошли ливни, в Гядабейе выпал град
В регионах Азербайджана прошли ливни, в Гядабейе выпал град
26 июня 2024 г. 21:32
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01
В Огузе сильный ветер повалил деревья
ФотоВ Огузе сильный ветер повалил деревья
26 июня 2024 г. 11:00
В селе Сюндю Гобустанского района выпал град
В селе Сюндю Гобустанского района выпал град
25 июня 2024 г. 18:29
В Баку и районах Азербайджана объявлен оранжевый уровень погодной опасности
ФотоВ Баку и районах Азербайджана объявлен оранжевый уровень погодной опасности
25 июня 2024 г. 16:45
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
25 июня 2024 г. 14:42
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 июня 2024 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi