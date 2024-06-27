В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

В целях защиты окружающей среды в Азербайджане начат процесс утилизации старых транспортных средств.

В целях защиты окружающей среды в Азербайджане начат процесс утилизации старых транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов в ходе выступления на международном форуме "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, изменение климата оказывает серьезное влияние на условия жизни населения: "COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года, также создает новые возможности для оздоровления окружающей среды".