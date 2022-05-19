В Азербайджане началось внедрение льгот для экотранспорта

В Азербайджане началось применение ряда льгот на импорт экологически чистых транспортных средств.

В Азербайджане началось применение ряда льгот на импорт экологически чистых транспортных средств.

Об этом Report сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, рост индустриализации и использования транспортных средств в современную эпоху негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха, особенно в крупных городах: "В последнее время в результате внедрения передовых экологически чистых технологий и модернизации предприятий значительно снизилось воздействие на окружающую среду со стороны промышленного сектора. В настоящее время основным источником загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, являются транспортные средства. Статистика показывает, что в нашей стране более 80 процентов эксплуатируемых автомобилей имеют возраст более 10 лет, а процент экологически чистых транспортных средств очень мал. Учитывая все это, в соответствии с передовым международным опытом в нашей стране также начал применяться ряд финансовых льгот для экологически чистых электрических и гибридных автомобилей".

Советник министра отметил, что для стимулирования обновления автопарка параллельно с этим применяется дифференцированный подход при импорте легковых автомобилей в зависимости от даты производства: "Этот вопрос находит свое отражение и в стратегических документах, утвержденных в последние годы. В документе "Государственная программа по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" большое место уделено вопросу расширения использования экологически чистых транспортных средств".