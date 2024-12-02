О нас

В Азербайджане начались проверки ресторанов и кафе на предмет загрязнения воздуха

В Азербайджане начались проверки ресторанов и кафе на предмет загрязнения воздуха Госслужба экологической безопасности Азербайджана начинает мониторинги в ресторанах и предприятиях общественного питания на предмет загрязнения атмосферного воздуха.
Экология
2 декабря 2024 г. 14:14
В Азербайджане начались проверки ресторанов и кафе на предмет загрязнения воздуха

Госслужба экологической безопасности Азербайджана начинает мониторинги в ресторанах и предприятиях общественного питания на предмет загрязнения атмосферного воздуха.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Госслужбы Хикмет Ализаде.

В ходе рейдов специалисты службы при помощи мобильных лабораторий будут проводить замеры уровня загрязнения воздуха. В случае выявления превышения допустимых норм выбросов, к ответственным лицам объектов будут применены меры в соответствии с законодательством, подчеркнул Ализаде.

"Мы предупреждаем владельцев ресторанов и предприятий общепита о необходимости своевременно проводить техническое обслуживание очистных сооружений, обновлять фильтры и не допускать выбросов в атмосферу сверх установленных норм", - заявил глава ведомства.

Хикмет Ализаде также призвал предпринимателей обеспечить соответствие технических показателей очистных сооружений нормативам и не допускать загрязнения воздуха.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Havaya atılan tullantılarla bağlı ictimai-iaşə obyektlərində monitorinqlər aparılır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi