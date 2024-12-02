В Азербайджане начались проверки ресторанов и кафе на предмет загрязнения воздуха

Госслужба экологической безопасности Азербайджана начинает мониторинги в ресторанах и предприятиях общественного питания на предмет загрязнения атмосферного воздуха.

Госслужба экологической безопасности Азербайджана начинает мониторинги в ресторанах и предприятиях общественного питания на предмет загрязнения атмосферного воздуха.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Госслужбы Хикмет Ализаде.

В ходе рейдов специалисты службы при помощи мобильных лабораторий будут проводить замеры уровня загрязнения воздуха. В случае выявления превышения допустимых норм выбросов, к ответственным лицам объектов будут применены меры в соответствии с законодательством, подчеркнул Ализаде.

"Мы предупреждаем владельцев ресторанов и предприятий общепита о необходимости своевременно проводить техническое обслуживание очистных сооружений, обновлять фильтры и не допускать выбросов в атмосферу сверх установленных норм", - заявил глава ведомства.

Хикмет Ализаде также призвал предпринимателей обеспечить соответствие технических показателей очистных сооружений нормативам и не допускать загрязнения воздуха.