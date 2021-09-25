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В Азербайджане наблюдаются сели, на Кяпазе выпал снег

В Азербайджане наблюдаются сели, на Кяпазе выпал снег По состоянию на 11:00 25 сентября на территории страны продолжалась нестабильная погода, шел сильный дождь с грозой, местами интенсивный, ливневого характера. Сильные дожди сопровождались формированием селевых потоков на реках Демирапаран в Габале и Тикан
Экология
25 сентября 2021 г. 13:30
В Азербайджане наблюдаются сели, на Кяпазе выпал снег

По состоянию на 11:00 25 сентября на территории страны продолжалась нестабильная погода, шел сильный дождь с грозой, местами интенсивный, ливневого характера. Сильные дожди сопровождались формированием селевых потоков на реках Демирапаран в Габале и Тиканлы в селе Тиканлы Габалинского района.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Айричай Башдашагыл (Огуз) составило 39,0 мм, в Сарыбаше (Гах) - 46,0 мм, в Гедабае - 27,0 мм (56% месячной нормы), в Кишчае (Шеки) - 25,0 мм (37% месячной нормы), в Балакяне - 24,0 мм, в Гёйгёле - 23,0 мм (50% месячной нормы), в Загатале - 23,0 мм, в Шеки - 20,0 мм, в Астаре, Дашкесене - 17,0 мм, в Ярдымлы - 16,0 мм, в Гусаре, Шамкире - 14,0 мм (72% месячной нормы), в Губе - 13,0 мм, в Габале - 12,0 мм, в Лянкаране, Товузе - 11,0 мм, в Гяндже - 10,0 мм (59% месячной нормы), в Халтане, Огузе - 7,0 мм, в Шабране - 6,0 мм, в Билясуваре, Лерике, Балакяне, Нафталане, Джейранчоле, Мингячевире - 5,0 мм, в Евлахе - 4,0 мм, в Агстафе - 3,0 мм, в Джафархане, Барде - 2,0 мм, до 1,0 мм в Тертере, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Набране, Гобустане, Хачмазе, Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным Гянджинской станции, в ночь с 24 на 25 сентября на горе Кяпаз выпал снег.

Неустойчивые погодные условия, наблюдаемые на территории страны, будут продолжаться до полудня 26 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra çaylarda sel yaranıb, Kəpəz dağına qar yağıb

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