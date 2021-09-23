В Азербайджане наблюдаются сели и наводнения на реках

По данным на 13:00 23 сентября, в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы, дожди, в Балакене и Загатале выпали ливни.

По данным на 13:00 23 сентября, в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы, дожди, в Балакене и Загатале выпали ливни.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в результате ливня на реках Балакенчай (Балакен), Катехчай (Катех) и Талачай (Загатала) наблюдаются сели и наводнения.

Количество выпавших осадков в пункте Балакенчай составило 144.0 мм, Балакене – 137.0 мм (161% месячной нормы), Алибее – 12.0 мм (100% месячной нормы), Загатале – 94.0 мм (110% месячной нормы), Сарыбаше (Гах) – 3.0 мм, Гусаре, Гёйгеле – 2.00, Кишчае (Шеки), Астаре, Халтане, Губе, Шеки, Товузе, Гяндже, Шемкире, Нафталане, Дашкесене, Шаруре – 1.0 мм.

22 сентября скорость северо-западного ветра достигла 20 м/с в Агстафе, 18 м/с – в Джафархане, Нафталане и Тертере.