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В Азербайджане наблюдаются сели и наводнения на реках

В Азербайджане наблюдаются сели и наводнения на реках По данным на 13:00 23 сентября, в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы, дожди, в Балакене и Загатале выпали ливни.
Экология
23 сентября 2021 г. 14:03
В Азербайджане наблюдаются сели и наводнения на реках

По данным на 13:00 23 сентября, в некоторых горных и предгорных районах прошли грозы, дожди, в Балакене и Загатале выпали ливни.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в результате ливня на реках Балакенчай (Балакен), Катехчай (Катех) и Талачай (Загатала) наблюдаются сели и наводнения.

Количество выпавших осадков в пункте Балакенчай составило 144.0 мм, Балакене – 137.0 мм (161% месячной нормы), Алибее – 12.0 мм (100% месячной нормы), Загатале – 94.0 мм (110% месячной нормы), Сарыбаше (Гах) – 3.0 мм, Гусаре, Гёйгеле – 2.00, Кишчае (Шеки), Астаре, Халтане, Губе, Шеки, Товузе, Гяндже, Шемкире, Нафталане, Дашкесене, Шаруре – 1.0 мм.

22 сентября скорость северо-западного ветра достигла 20 м/с в Агстафе, 18 м/с – в Джафархане, Нафталане и Тертере.

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Версия на азербайджанском языке Hazırda çaylarda sel və daşqın müşahidə olunur

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