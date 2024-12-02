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В Азербайджане наблюдаются осадки

В Азербайджане наблюдаются осадки 10:14
Экология
2 декабря 2024 г. 10:37
В Азербайджане наблюдаются осадки

В Азербайджане согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 2 декабря наблюдаются осадки.

Как сообщили Report в службе, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 3 мм, в Лянкяран-Астаринском регионе - 17 мм, в Балакен-Шекинской зоне - 7 мм, в Губа-Гусарском регионе и Центральном Аране - 4 мм, в Карабахе и Восточном Зангезуре - 3 мм.

В горных районах страны выпал снег, высота снежного покрова составила 17 см в Шахбузе, в Грызе - 12 см, в Шахдаге - 8 см, в Лазе (Гусар) - 3 см, в Алтыагаче - 2 см.

В Сумгайыте, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Губе, Габале, Шамахы, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Агдаме, Бейлагане, Тертере нвблюдался туман, видимость ограничена до 500 м.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 7 градусов тепла, в Аране - до 6 градусов, в Нахчыванской АР - до 3 градусов тепла, в горных районах - до 3 градусов мороза, в высокогорных районах - до 14 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq ərazilərə qar yağıb, 14 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

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