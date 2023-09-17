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В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди

В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Экология
17 сентября 2023 г. 22:41
В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как передает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00, в Губе, Гусаре, Шеки, Халтане, Шахдаге, Сабирабаде, Гёйчае, Зардабе, Джафархане, Габале, Огузе, Алтыагадже, Шабране, Дашкесане и Баку наблюдались грозы и проливные дожди.

Ветер: Ветер северо-западный, местами усиливающийся до 20-25 м/с в Баку и на Апшеронском полуострове, до 20 м/с в Нефтчале.

Температура воздуха: 20-23°С в Баку и на Абшеронском полуострове, 23-26°С в равнинных районах, 7-12°С в горных районах.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, leysan yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

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