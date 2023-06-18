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В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По информации на 16:00 18 июня в Гядабее, Дашкесане, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Евлахе, Гусаре, Губе, Геранбое была гроза, временами шел проливной дождь.
Экология
18 июня 2023 г. 17:29
В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По информации на 16:00 18 июня в Гядабее, Дашкесане, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Евлахе, Гусаре, Губе, Геранбое была гроза, временами шел проливной дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Так, в 15:13 через поселок Бёйлю Геранбойского района прошел сель.

Примерно в 15:10 в селах Чеменли и Сарыджалы Агдамского района выпал град диаметром 30-35 мм.

Западный ветер усилился в Гёранбое до 25 м/с, в Гяндже до 24 м/с, в Дашкесане до 23 м/с, в Исмаиллы до 22 м/с, в Гёйчае до 20 м/с, в Шямкире до 18 м/с, в Гёйгёле до 16 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

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