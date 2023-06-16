О нас

В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди

В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди По информации на 18:00 16 июня, в Дашкесане, Гёйгёле, Алтыагадже, Губе, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Нефтчале и на Абшеронском полуострове местами наблюдались грозы и проливные дожди.
Экология
16 июня 2023 г. 18:29
В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди

По информации на 18:00 16 июня, в Дашкесане, Гёйгёле, Алтыагадже, Губе, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Нефтчале и на Абшеронском полуострове местами наблюдались грозы и проливные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что сегодня около 14:20 наблюдались паводки в реке Кюрекчай, протекающей по территории Гёйгёльского района.

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра временами усиливалась до 15-20 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 3,8 метра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, leysan xarakterli yağış yağıb - FAKTİKİ HAVA

Самое важное

Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения
16 июня 2023 г. 16:23
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
Президент посетил посольство Италии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
16 июня 2023 г. 15:07
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
16 июня 2023 г. 12:53
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
ВидеоАзербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
16 июня 2023 г. 11:07
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
16 июня 2023 г. 09:32
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
15 июня 2023 г. 13:53
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
15 июня 2023 г. 12:07
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 июня 2023 г. 11:43
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
15 июня 2023 г. 09:37
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi