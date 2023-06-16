В Азербайджане наблюдались грозы и проливные дожди

По информации на 18:00 16 июня, в Дашкесане, Гёйгёле, Алтыагадже, Губе, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Нефтчале и на Абшеронском полуострове местами наблюдались грозы и проливные дожди.

По информации на 18:00 16 июня, в Дашкесане, Гёйгёле, Алтыагадже, Губе, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Нефтчале и на Абшеронском полуострове местами наблюдались грозы и проливные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что сегодня около 14:20 наблюдались паводки в реке Кюрекчай, протекающей по территории Гёйгёльского района.

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра временами усиливалась до 15-20 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 3,8 метра.