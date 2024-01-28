В Азербайджане наблюдается нестабильная погода

По данным на 09:00, на территории страны наблюдаются осадки, местами идет снег.

По данным на 09:00, на территории страны наблюдаются осадки, местами идет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова: в Лачине 50 см, в Гахе и Шахбузе 48 см, в Ордубаде 29 см, в Шеки 24 см, в Лерике 23 см, в Дашкесане 22 см, в Кяльбаджаре, Гёйгёле, Лерике, Садараке, Грызе, Гядабее, Загатале, Ширване, Ярдымлы, Шахдаге, Габале, Шаруре, Халтане, Алтыагадже, Джейранчеле, Имишли, Исмаиллы, Нахчыване, Губе 10 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер местами усиливается до 19 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигает 2,6 метров.

В Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Нафталане, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Халтане, Грызе, Евлахе, Гейчае и Лерике наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена 50-500 метрами.

Минимальная температура воздуха: до 3 градусов тепла в Баку и на Апшеронском полуострове, от 1 до 2 градусов тепла в Аранских районах, до 8 градусов мороза в Нахчыванской МР, 4-8 градусов мороза в горных районах, до 4-8 градусов мороза в горных районах. до 19 градусов мороза в высокогорных районах.