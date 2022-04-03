В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Опубликована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

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Опубликована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана. Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, утром 4 апреля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Физули-Джабраил-Махмудлу, Гейчай-Уджар, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Бахрамтепе-Билясувар, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы из-за тумана видимость будет ограничена до 500-1000 м. Подпишитесь на наш Telegram канал