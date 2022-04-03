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В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена Опубликована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.
Экология
3 апреля 2022 г. 13:26
В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена

Опубликована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, утром 4 апреля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Губа-Хачмаз, Баку-Шамахы-Евлах, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Физули-Джабраил-Махмудлу, Гейчай-Уджар, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Бахрамтепе-Билясувар, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы из-за тумана видимость будет ограничена до 500-1000 м.

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Версия на азербайджанском языке Dumanla əlaqədar bəzi magistrallarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

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