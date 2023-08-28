В Азербайджане местами ожидаются дожди и ветер

29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых местах вероятен дождь.

Северо-западный ветер к вечеру будет усиливаться. Температура воздуха ночью 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-55%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки и грозы. Местами ожидаются ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах вероятен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.