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В Азербайджане местами ожидается снег

В Азербайджане местами ожидается снег Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
22 марта 2022 г. 12:52
В Азербайджане местами ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем - 6-8° тепла, в Баку ночью - 1-3°, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 773 мм до 776 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, туман, местами – снег. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 7-12°, в высокогорье - 15°, днем - 0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yerlərdə qar yağacaq

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