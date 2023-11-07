О нас

В Азербайджане медведям имплантируют микрочипы

В Азербайджане медведям имплантируют микрочипы Прооперированным медведям будут имплантированы микрочипы для идентификации.
Экология
7 ноября 2023 г. 16:35
В Азербайджане медведям имплантируют микрочипы

Прооперированным медведям будут имплантированы микрочипы для идентификации.

Об этом сказала сотруднику Report в Хызы, представитель организации по защите животных Four Paws Global International Магдалена Счерк-Третрин.

Она отметила, что организация занимается спасением животных по всему миру.

"Когда мы услышали о медведях, проходящих реабилитацию в Азербайджане, приехали сюда для их обследования. Мы уже провели здесь несколько операций", - сказала она.

Счерк-Третрин подчеркнула, что обычно прооперированным медведям имплантируют микрочипы, что является общемировой практикой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bears to be microchipped in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ayılara mikroçiplər yerləşdiriləcək

Самое читаемое

Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi