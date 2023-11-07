В Азербайджане медведям имплантируют микрочипы

Прооперированным медведям будут имплантированы микрочипы для идентификации.

Прооперированным медведям будут имплантированы микрочипы для идентификации.

Об этом сказала сотруднику Report в Хызы, представитель организации по защите животных Four Paws Global International Магдалена Счерк-Третрин.

Она отметила, что организация занимается спасением животных по всему миру.

"Когда мы услышали о медведях, проходящих реабилитацию в Азербайджане, приехали сюда для их обследования. Мы уже провели здесь несколько операций", - сказала она.

Счерк-Третрин подчеркнула, что обычно прооперированным медведям имплантируют микрочипы, что является общемировой практикой.