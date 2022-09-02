В Азербайджане мальков рыб выпустят в естественные водоемы

В целях увеличения популяции рыб в естественных водоемах Азербайджана, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, начиная со второй половины сентября в естественные водоемы будут в

В целях увеличения популяции рыб в естественных водоемах Азербайджана, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и поощрения важности сохранения рыбных ресурсов, начиная со второй половины сентября в естественные водоемы будут выпущены мальки различных видов рыб.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева, мальков белого амура, карпа, толстолобика, выращенных на рыборазводных предприятиях Министерства экологии и природных ресурсов, планируется выпустить в Малый Гызылагаджский залив, Мингячевирское, Шамкирское и Йеникендское водохранилища.

А.Бабаева отметила, что разведение и выпуск мальков в водоемы имеет большую значимость с точки зрения экосистемы в целом, и подобные работы проводятся службой ежегодно: "Однако для того, чтобы мальки выросли и создали условия для увеличения рыбных ресурсов, их важно беречь. Большая ответственность в этом ложится на юридические и физические лица, занимающиеся промышленным рыболовством. Если они не будут вылавливать детенышей, не будут ловить рыбу в запрещенное время и запрещенными средствами, можно добиться увеличения рыбных ресурсов".