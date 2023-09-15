В Азербайджане изменятся погодные условия, будет дуть сильный ветер, пройдут дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове с 17 по 18 сентября ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный 15-20 м/с, местами с порывами до 25 м/с, а с вечера 17 сентября - с порывами до 30 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 17 по 18 сентября ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный 15-20 м/с, местами с порывами до 25 м/с, а с вечера 17 сентября - с порывами до 30 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, местами ожидаются осадки.

В некоторых частях полуострова прогнозируются ливни и грозы.

В районах Азербайджана, начиная с западных районов, с 17 сентября по 19 сентября пройдут ливни. На отдельных территориях (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, горный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) осадки примут интенсивный характер, прогнозируются грозы, град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 25-30 м/с.