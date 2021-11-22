В Азербайджане за незаконную охоту оштрафованы иностранные граждане

16:46 В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в охотничьем хозяйстве Махмудчала в Билясуварском районе были задержаны иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербай

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в охотничьем хозяйстве Махмудчала в Билясуварском районе были задержаны иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербайджана об охоте.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник службы Хикмет Ализаде.

Браконьерами оказались граждане Кувейта Мухаммед Аль Мутейри, Абдулла Аль Атио, Наваф Аль Атио и Абдулрахман Аль Хариб.

По факту составлен протокол, браконьеры оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.