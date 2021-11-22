О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за незаконную охоту оштрафованы иностранные граждане

В Азербайджане за незаконную охоту оштрафованы иностранные граждане 16:46 В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в охотничьем хозяйстве Махмудчала в Билясуварском районе были задержаны иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербай
Экология
22 ноября 2021 г. 17:06
В Азербайджане за незаконную охоту оштрафованы иностранные граждане

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в охотничьем хозяйстве Махмудчала в Билясуварском районе были задержаны иностранные граждане, нарушившие требования законодательства Азербайджана об охоте.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник службы Хикмет Ализаде.

Браконьерами оказались граждане Кувейта Мухаммед Аль Мутейри, Абдулла Аль Атио, Наваф Аль Атио и Абдулрахман Аль Хариб.

По факту составлен протокол, браконьеры оштрафованы на общую сумму 4 000 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz ov edən əcnəbi vətəndaşlar cəzalandırılıb

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
21 ноября 2021 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi