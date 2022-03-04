В Азербайджане хотят возродить популяцию некоторых видов оленей и джейранов

"В настоящее время ведется реинтродукция (переселение и заселение вновь диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли) джейранов".

"В настоящее время ведется реинтродукция (переселение и заселение вновь диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли) джейранов".

Как сообщает Report, об этом на "Экспертном часе" заявил глава азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы Эльшад Аскеров.

По его словам, это делается для создания новой и устойчивой популяции некоторых видов: "Олени уже исчезли в отдельных частях страны. К примеру, в Талышских горах в 1923 году обитал кавказский олень. Поэтому мы планируем восстановить этот вид в Гирканском национальном парке. Источник пищи для леопардов там тоже слабый. Возвращение оленей в этот район было бы вполне уместным. В Губе и Гусаре также не осталось оленей".