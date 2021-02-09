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В Азербайджане готовятся правила в связи с артезианскими и субартезианскими скважинами

В Азербайджане готовятся правила в связи с артезианскими и субартезианскими скважинами "В законодательство "О недрах земли" будут внесены поправки, а также готовятся правила в связи с заказом, проектированием, бурением и эксплуатацией артезианских и субартезианских скважин.
Экология
9 февраля 2021 г. 17:02
В Азербайджане готовятся правила в связи с артезианскими и субартезианскими скважинами

"В законодательство "О недрах земли" будут внесены поправки, а также готовятся правила в связи с заказом, проектированием, бурением и эксплуатацией артезианских и субартезианских скважин".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, бурение скважин будет единым документом, как государственный документ: "Требования законодательства обязательно следует соблюдать. Это природное богатство, подземные воды должны охраняться. Если на территории достаточно наземных водных ресурсов, бурение подземных вод не разрешается. Однако на небольшой глубине на приусадебных участках разрешается использование грунтовых вод".

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Версия на английском языке Azerbaijan develops rules for artesian and subartesian wells - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda artezian və subartezian quyuları ilə bağlı qaydalar hazırlanır - RƏSMİ

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