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В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября

В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 октября по 7 октября ожидаются дожди.
Экология
1 октября 2021 г. 15:14
В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 октября по 7 октября ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах дожди будут интенсивными. 6 октября северо-восточный ветер временами усилится до 15-18 м/с.

В районах Азербайджана до 7 октября сохранятся неустойчивые погодные условия, ожидаются обильные дожди. В северных и восточных районах ожидаются ливни, в горных районах возможен снег. Восточный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Водность в реках повысится, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели. 

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Версия на английском языке Rainy weather to last until October 7
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yağış, sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

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