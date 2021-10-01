В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 октября

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 октября по 7 октября ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 3 октября по 7 октября ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах дожди будут интенсивными. 6 октября северо-восточный ветер временами усилится до 15-18 м/с.

В районах Азербайджана до 7 октября сохранятся неустойчивые погодные условия, ожидаются обильные дожди. В северных и восточных районах ожидаются ливни, в горных районах возможен снег. Восточный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Водность в реках повысится, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.