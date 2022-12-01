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В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 декабря

В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 декабря В Баку и на Абшеронском полуострове с 3 по 7 декабря ожидается дождливая погода.
Экология
1 декабря 2022 г. 14:15
В Азербайджане дождливая погода сохранится до 7 декабря

В Баку и на Абшеронском полуострове с 3 по 7 декабря ожидается дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах полуострова дожди примут интенсивный характер.

Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, температура воздуха понизится на 2-3°, до 5-8° тепла.

В районах Азербайджана с 3 по 7 декабря ожидается неустойчивая погода, местами дожди, в горных районах - снег, в отдельных местах интенсивный.

Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха понизится на 2-3°, в низменных районах ожидается 7-12° тепла, в горных - 0-5° мороза.

Есть вероятность повышения водности в реках.

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Версия на английском языке Rainy weather to continue until December 7 – WARNING 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yağışlı hava şəraiti dekabrın 7-dək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

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