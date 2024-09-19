В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев

В Азербайджане в этом году было посажено около двух миллионов деревьев, и до конца года планируется посадить еще три миллиона деревьев.

В Азербайджане в этом году было посажено около двух миллионов деревьев, и до конца года планируется посадить еще три миллиона деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела экологического просвещения и коммуникации Министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова на семинаре на тему "Год солидарности во имя зеленого мира в аудиовизуальных медиа".

"Этот год объединяет все организации. Ведутся работы по увеличению зеленых насаждений и эффективному использованию водных ресурсов. Особое внимание уделяется стратегиям энергетической трансформации. В стране также ускоренно идет процесс расширения лесных и зеленых насаждений. В 2023 году в Азербайджане было посажено более трех миллионов деревьев", - сказала Мамедова.