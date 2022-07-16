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В Азербайджане в ближайшие дни ожидается 44 градуса жары

В Азербайджане в ближайшие дни ожидается 44 градуса жары В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до 34-38°, местами до 40°.
Экология
16 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане в ближайшие дни ожидается 44 градуса жары

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до 34-38°, местами до 40°.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер с вечера 17 числа до 21 достигнет 15-18 м/с, местами - 20-23 м/с, 20-21 июля в некоторых частях полуострова - 25 м/с.

В районах Азербайджана до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха повысится до 37-40°, местами - 42-44°, в горах - 30-33°.

Западный ветер достигнет 15-18 м/с, с вечера 17 числа до 21 местами - 20-25 м/с.

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Версия на азербайджанском языке İyulun 20-dək havanın temperaturu 44 dərəcəyədək artacaq

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