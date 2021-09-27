В Азербайджане до 2 октября будет наблюдаться неустойчивая погода

В период с 28 сентября до полудня 1-го октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

В период с 28 сентября до полудня 1-го октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова прогнозируются интенсивные осадки. 30 сентября северо-восточный ветер усилится до 15-18 м/с.

Начиная с 28 сентября в северных и восточных районах Азербайджана вплоть до 2 октября ожидается неустойчивая погода, грозы, сильный дождь, местами ливень, град.

В северных и восточных районах прогнозируются ливни, в горных районах ожидается снег. Скорость восточного ветра местами усилится до 15-20 м/с.

Возможно повышение уровня воды в некоторых реках, в горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.