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В Азербайджане до 15 сентября ожидаются осадки и сильный ветер

В Азербайджане до 15 сентября ожидаются осадки и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 сентября и до утренних часов 15 сентября скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.
Экология
13 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане до 15 сентября ожидаются осадки и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 сентября и до утренних часов 15 сентября скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана до утренних часов 15 сентября временами ожидаются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - ливни, есть вероятность града.

Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/с, в некоторых местах – до 25-30 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın 14-dən 15-i səhərədək yağış yağacaq

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