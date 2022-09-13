В Азербайджане до 15 сентября ожидаются осадки и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 сентября и до утренних часов 15 сентября скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 14 сентября и до утренних часов 15 сентября скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана до утренних часов 15 сентября временами ожидаются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - ливни, есть вероятность града.

Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/с, в некоторых местах – до 25-30 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.