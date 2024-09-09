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В Азербайджане до 11 сентября ожидается геомагнитная буря

В Азербайджане до 11 сентября ожидается геомагнитная буря
Экология
9 сентября 2024 г. 12:07
В Азербайджане до 11 сентября ожидается геомагнитная буря

В Азербайджане до 11 сентября ожидается геомагнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Было отмечено, что уровень солнечной активности повысился из-за вспышек класса М и других вспышек на Солнце: "Космические аппараты наблюдали выбросы корональной массы, направленные к Земле. 10-11 сентября солнечная активность будет на уровне М (R1-R2 - умеренно средний) и с определенной вероятностью X (R3 - сильный)".

На кафедре отметили, что начиная с 17:00 10 сентября геомагнитная буря поднимется до уровня G1 (умеренный), ночью 10 сентября и утром 11 сентября около 06:00 будет на уровне G2 (средний): "Начиная примерно с 13:00 11 сентября геомагнитное поле вернется к нормальному фоновому уровню. Геомагнитная буря будет наблюдаться в основном в высоких географических широтах. В средних географических широтах она будет ощущаться умеренно".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan braces for geomagnetic storm until September 11
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda sentyabrın 11-dək geomaqnit qasırğası gözlənilir

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