В Азербайджане будут построены новые водохранилища

"В Азербайджане насчитывается свыше 140 водохранилищ. В этих резервуарах содержится около 21,9 млрд кубометров воды".

"В Азербайджане насчитывается свыше 140 водохранилищ. В этих резервуарах содержится около 21,9 млрд кубометров воды".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, в существующих водохранилищах достаточно запасов воды: "В последнее время небольшое количество осадков привело к снижению уровня воды в водохранилищах. В рамках принятых мер удалось стабилизировать резервные воды".

Завотделом отметил, что соответствующим распоряжением главы государства предусматривается реконструкция или строительство 10 водохранилищ: "Готовится технико-экономическое обоснование этих водохранилищ. В ближайшие годы начнется строительство этих водохранилищ".