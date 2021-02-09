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В Азербайджане будут построены новые водохранилища

В Азербайджане будут построены новые водохранилища "В Азербайджане насчитывается свыше 140 водохранилищ. В этих резервуарах содержится около 21,9 млрд кубометров воды".
Экология
9 февраля 2021 г. 16:49
В Азербайджане будут построены новые водохранилища

"В Азербайджане насчитывается свыше 140 водохранилищ. В этих резервуарах содержится около 21,9 млрд кубометров воды".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, в существующих водохранилищах достаточно запасов воды: "В последнее время небольшое количество осадков привело к снижению уровня воды в водохранилищах. В рамках принятых мер удалось стабилизировать резервные воды".

Завотделом отметил, что соответствующим распоряжением главы государства предусматривается реконструкция или строительство 10 водохранилищ: "Готовится технико-экономическое обоснование этих водохранилищ. В ближайшие годы начнется строительство этих водохранилищ".

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Версия на английском языке Azerbaijan to construct new reservoirs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni su anbarları inşa ediləcək

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