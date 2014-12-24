В Азербайджане будет введено альтернативное наказание за вырубку деревьев

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Лицо, вырубившее дерево, может быть освобождено от штрафов, если взамен одного вырубленного посадит 100 деревьев и обеспечит агротехнический уход за ними. Об этом заявил Report министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

Министр отметил, что во время приема граждан в регионах основные вопросы были связаны со штрафами: "Ужесточены штрафы с целью предотвратить вырубку лесов. Штрафы достигают 4 тысяч манатов. Однако к тем лицам, кто не может выплатить штрафы, мы будем применять альтернативные пути. Мы будем требовать от них посадить 50-100 деревьев в установленных местах и обеспечить агротехнический уход за ними. И лишь на этих условиях их могут освободить от уплаты штрафа".

Г.Багиров отметил, что в некоторых высокогорных районах нет газа, и поэтому население запасается дровами в лесах: "Конечно, сколько бы вооруженных солдат мы ни выставили для охраны лесов, население найдет способ попасть туда и запастись дровами".

Министр отметил, что он старается урегулировать вырубку лесов на дрова: "По согласованию с главами районной исполнительной власти (РИВ) гарнизоны, военные части, больницы, школы, находящиеся на территории района, а также ветераны, семьи шехидов и нуждающиеся слои населения будут обеспечены дровами за счет высохших и упавших деревьев".