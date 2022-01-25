В Азербайджане араб оштрафован за незаконную охоту

В Азербайджане араб оштрафован за незаконную охоту.

В Азербайджане араб оштрафован за незаконную охоту.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

По его словам, расследование на основе опубликованных в соцсетях фото- и видеоматериалов о незаконной охоте иностранных туристов, завершено: "В ходе расследования установлено, что гражданин Катара охотился не на территории разрешенного ему охотничьего хозяйства, а за его пределами - на территории села Падарчель Гаджигабульского района. По данному факту в отношении нарушителя был применен штраф в размере 2 950 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях”.

Начальник службы отметил, что в течение охотничьего сезона 2021-2022 годов на территории Азербайджана были оштрафованы 37 иностранных граждан, нарушивших правила охоты.