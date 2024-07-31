В Азербайджане 1 августа воздух прогреется до 35 градусов

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью в окрестностях Баку возможны кратковременные дожди с грозами.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируются ливни и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 17-22° тепла.