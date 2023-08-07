В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First

Группа азербайджанских НПО создала коалицию Environmental Protection First ("Защита окружающей среды - прежде всего) для борьбы с негативными последствиями горнодобывающей деятельности Армении в регионе Южного Кавказа.

Группа азербайджанских НПО создала коалицию Environmental Protection First ("Защита окружающей среды - прежде всего) для борьбы с негативными последствиями горнодобывающей деятельности Армении в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, в заявлении вновь созданной организации говорится, что Армения продолжает грубо нарушать все нормы и стандарты в сфере горнодобывающей промышленности, что ведет к катастрофическим последствиям для окружающей среды во всем регионе Южного Кавказа, где проживает более 15 млн человек.

Целью создания коалиции является объединение усилий для борьбы с правонарушениями Армении и защита флоры и фауны региона, говорится в заявлении.

К этому побудили также отсутствие реакции со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна на адресованное ему письмо, где выражалась обеспокоенность гражданского общества Азербайджана по поводу вышеуказанных проблем, отказ создать условия для оценки ситуации на месте международными экспертами и игнорирование обращений зарубежных НПО аналогичного содержания.

"Экспертизы свидетельствуют, что токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении наносят огромный ущерб водным ресурсам Азербайджана, а также окружающей среде приграничных территорий", - говорится в заявлении.

Основной задачей коалиции станет постоянный мониторинг процессов в горнодобывающей промышленности Армении и препятствие нарушениям норм и стандартов здесь.

Заявление подписали:

Амин Мамедов, общественное объединение "Специалисты в области водопользования"

Парвана Велиева, общественное объединение "Служба здоровья"

Сабит Багиров, Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики

Гамза Юсубова, общественное объединение Экологического просвещения и мониторинга.