В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First

Группа азербайджанских НПО создала коалицию Environmental Protection First ("Защита окружающей среды - прежде всего) для борьбы с негативными последствиями горнодобывающей деятельности Армении в регионе Южного Кавказа.
Как сообщает Report, в заявлении вновь созданной организации говорится, что Армения продолжает грубо нарушать все нормы и стандарты в сфере горнодобывающей промышленности, что ведет к катастрофическим последствиям для окружающей среды во всем регионе Южного Кавказа, где проживает более 15 млн человек.
Целью создания коалиции является объединение усилий для борьбы с правонарушениями Армении и защита флоры и фауны региона, говорится в заявлении.
К этому побудили также отсутствие реакции со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна на адресованное ему письмо, где выражалась обеспокоенность гражданского общества Азербайджана по поводу вышеуказанных проблем, отказ создать условия для оценки ситуации на месте международными экспертами и игнорирование обращений зарубежных НПО аналогичного содержания.
"Экспертизы свидетельствуют, что токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении наносят огромный ущерб водным ресурсам Азербайджана, а также окружающей среде приграничных территорий", - говорится в заявлении.
Основной задачей коалиции станет постоянный мониторинг процессов в горнодобывающей промышленности Армении и препятствие нарушениям норм и стандартов здесь.
Заявление подписали:
Амин Мамедов, общественное объединение "Специалисты в области водопользования"
Парвана Велиева, общественное объединение "Служба здоровья"
Сабит Багиров, Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики
Гамза Юсубова, общественное объединение Экологического просвещения и мониторинга.