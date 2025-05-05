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В Азербайджана дождливая погода сохранится до 7 мая 

В Азербайджана дождливая погода сохранится до 7 мая  В Азербайджана дождливая погода сохранится до 7 мая 
Экология
5 мая 2025 г. 15:09
В Азербайджана дождливая погода сохранится до 7 мая 

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 5 на 6 мая и утром ожидаются дожди, в отдельных частях полуострова - кратковременные ливни и грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, нестабильные, дождливые погодные условия в регионах Азербайджана сохранятся с перерывами до второй половины дня 7 мая, возможны грозы, местами ожидаются ливни, а в высокогорных районах - град и мокрый снег.

В связи с осадками также ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

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