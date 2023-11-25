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В Азербайджан привезли еще 10 зубров

В Азербайджан привезли еще 10 зубров В рамках проекта реинтродукции зубров 24 ноября в Азербайджан из Германии были завезены еще 10 зубров.
Экология
25 ноября 2023 г. 09:38
В Азербайджан привезли еще 10 зубров

В рамках проекта реинтродукции зубров 24 ноября в Азербайджан из Германии были завезены еще 10 зубров.

Как сообщает Report, завезенные зубры будут некоторое время содержаться в вольерах, а после прохождения периода адаптации их выпустят на территорию Шахдагского национального парка.

Отметим, что с конца 2012 года общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF) реализуется проект по реинтродукции зубров в дикую природу нашей страны.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком для восстановления популяции вымерших зубров и их реинтродукции в природу страны, а также для разведения других видов диких животных в научных целях в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка выделено 305 гектаров участка, на территории построен комплекс для разведения и выпуска зубров в природу.

С мая 2019 года в Азербайджан завозятся зубры из Германии, Бельгии, Нидерландов. Так, в 2019 году на территорию страны было завезено 12 голов, в 2020 году - 5 голов, в 2021 году - 9 голов, а в 2022 году - 10 зубров. Вместе с естественным приростом в настоящее время численность зубров на территории Шахдагского национального парка достигла 61.

Проект планируется продолжить до 2028 года и довести количество зубров до 100.

Зубры, завезенные в нашу страну, носят на шее ошейники с GPS. После того, как зубры проходят адаптацию в указанном районе в течение 2 лет, их выпускают в дикую природу с устройствами GPS для отслеживания траекторий их движения и сбора информации об их образе жизни.

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Версия на английском языке ФотоAnother 10 bison brought to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana daha 10 zubr gətirilib

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