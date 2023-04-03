В Астаре выявлен факт незаконного вывоза песка с побережья Каспийского моря

В Государственной службе экологической безопасности была рассмотрена жалоба в связи с вывозом песка с побережья Каспийского моря в Астаринском районе. Факт нашел подтверждение.

В Государственной службе экологической безопасности была рассмотрена жалоба, связанная с вывозом песка с побережья Каспийского моря в Астаринском районе. Факт нашел подтверждение.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Магомедов, было установлено, что Галиб Рахматов на транспортном средстве марки "Урал" (с государственным регистрационным номером 99-LU-615), Махир Мамедов на тракторе марки "Т-16" (с государственным регистрационным номером 07-T-230) и Джамал Акперов на грузовом автомобиле марки "Камаз" (с государственным регистрационным номером 99-OK-391) незаконно вывезли с территории 13,5 кубометров песка.

В отношении нарушителей составлен протокол, приняты соответствующие меры.