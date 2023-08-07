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 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности

 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности Местные и иностранные компании, осуществляющие деятельность в сфере горнодобывающей промышленности в Армении, скрывают от общественности документы, которые должны находиться в открытом доступе.
Экология
7 августа 2023 г. 12:23
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности

Местные и иностранные компании, осуществляющие деятельность в сфере горнодобывающей промышленности в Армении, скрывают от общественности документы, которые должны находиться в открытом доступе.

Об этом в интервью Report сказала одна из сопредседателей коалиции Environmental Protection First, глава общественного объединения Экологического просвещения и мониторинга Гамзе Юсубова.

Юсубова напомнила, что группа азербайджанских НПО создала коалицию Environmental Protection First ("Защита окружающей среды - прежде всего) для борьбы с негативными последствиями горнодобывающей деятельности Армении в регионе Южного Кавказа.

По ее словам, грубое нарушение Арменией всех норм и стандартов в сфере горнодобывающей промышленности ведет к негативным последствиям для окружающей среды в регионе Южного Кавказа, где проживает более 15 млн человек.

"Токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении наносят огромный ущерб водным ресурсам в приграничных с Арменией районах Азербайджана. Все это также создает угрозу безопасности местных жителей", - сказала она.

Юсубова напомнила, что представители азербайджанских НПО ранее обратились с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"Однако премьер Армении никак не отреагировал на адресованное ему письмо. Кроме того, с армянской стороны не создаются условия для мониторинга ситуации иностранными экспертами. Представители иностранных НПО также выражают свою обеспокоенность вопросом. Армения же игнорирует все эти призывы, что вынудило нас создать коалицию Environmental Protection First", - отметила Юсубова.

По словам Юсубовой, главной задачей коалиции станет постоянный мониторинг процессов в горнодобывающей промышленности Армении и препятствие нарушениям норм и стандартов здесь.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistanda dağ-mədən sənayesi şirkətləri açıq olmalı sənədləri ört-basdır edir" - RƏY

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