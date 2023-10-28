О нас

В Аргентине на берегу обнаружили около 2 500 мертвых детенышей морских слонов

В Аргентине на берегу обнаружили около 2 500 мертвых детенышей морских слонов Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов.
Экология
28 октября 2023 г. 12:47
В Аргентине на берегу обнаружили около 2 500 мертвых детенышей морских слонов

Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

По словам специалистов, за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут было обнаружено 2 494 мертвых молодых особей, большая часть - на полуострове Вальдес, вся территория которого является заповедником. Анализы образцов около 200 животных подтвердили, что они умерли от птичьего гриппа.

По мнению ученых, к высокой смертности могла привести мутация вируса, который стал более заразным среди млекопитающих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Around 2,500 baby elephant seals found dead on shore in Argentina

Самое важное

Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
Ильхам Алиев: Общий объем инвестиций в Азербайджан превысил 300 млрд долларов
26 октября 2023 г. 16:31
Президент: Азербайджан переходит к зеленой повестке дня, это осознанный выбор
Президент: Азербайджан переходит к "зеленой" повестке дня, это осознанный выбор
26 октября 2023 г. 16:25
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
Общественное объединение обратилось к мировым организациям в связи с животными, пострадавшими от мин на освобожденных территориях
26 октября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi