В Аргентине на берегу обнаружили около 2 500 мертвых детенышей морских слонов

Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов.

Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

По словам специалистов, за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут было обнаружено 2 494 мертвых молодых особей, большая часть - на полуострове Вальдес, вся территория которого является заповедником. Анализы образцов около 200 животных подтвердили, что они умерли от птичьего гриппа.

По мнению ученых, к высокой смертности могла привести мутация вируса, который стал более заразным среди млекопитающих.