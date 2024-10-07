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В Антарктике увеличился растительный покров

В Антарктике увеличился растительный покров Ученые Университета Эксетера и Хартфордшира, а также Британской антарктической службы выявили увеличение растительного покрова на Антарктическом полуострове за последние четыре десятилетия.
Экология
7 октября 2024 г. 06:51
В Антарктике увеличился растительный покров

Ученые Университета Эксетера и Хартфордшира, а также Британской антарктической службы выявили увеличение растительного покрова на Антарктическом полуострове за последние четыре десятилетия.

Как сообщает Report, исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что растительность в этом регионе значительно расширилась в ответ на изменение климата.

Согласно результатам исследования, площадь растительности на полуострове увеличилась более чем в десять раз — с менее одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 квадратных километров к 2021 году. Это озеленение связано с ускоряющимся потеплением Антарктического полуострова, который нагревается быстрее, чем многие другие регионы мира.

Для оценки роста растительности ученые использовали спутниковые данные, что позволило детально проследить за изменениями на поверхности полуострова. 3D-снимки предоставили информацию о расширении растительного покрова на площади около 400 тысяч квадратных метров в год в период с 2016 по 2021 годы, что на 30 процентов быстрее по сравнению с предыдущими годами.

Предыдущее исследование, основанное на изучении образцов мха, показало, что темпы роста растений также резко увеличились за последние десятилетия. Новые данные подтверждают, что тенденция озеленения не только продолжается, но и ускоряется. Ландшафт Антарктического полуострова по-прежнему покрыт снегом и льдом, однако небольшие участки, на которых растут мхи, расширяются.

Исследователи подчеркивают, что этот процесс может привести к появлению новых видов растений, а также к риску проникновения инвазивных видов, что может изменить экосистему региона. Увеличение растительности добавит органическое вещество в почву, что создаст условия для дальнейшего озеленения территории.

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