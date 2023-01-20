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В Акгельском национальном парке задержаны браконьеры

В Акгельском национальном парке задержаны браконьеры В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Акгельского национального парка, на территории парка были задержаны браконьеры.
Экология
20 января 2023 г. 15:08
В Акгельском национальном парке задержаны браконьеры

В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Акгельского национального парка, на территории парка были задержаны браконьеры.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Мухаммедов, было установлено, что ими являются жители Джалилабадского района Закир и Надир Бадировы, житель Бейлаганского района Арзулла Мирзаев и гражданин России Миргусейн Бабаев.

В отношении правонарушителей составлены протоколы и приняты соответствующие меры

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