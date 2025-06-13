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В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей

В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей
Экология
13 июня 2025 г. 13:16
В Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле будет восстановлено не менее 240 гектаров лесных площадей

В осенний посевной сезон этого года планируется проведение мероприятий по восстановлению лесов на площади не менее 240 гектаров в лесном фонде Агдере, Лачына, Зангилана и Джебраила.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил руководитель Рабочей группы по экологическим вопросам, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, в соответствии с документами территориального планирования освобожденных от оккупации районов, на выделенных земельных участках для создания зеленых зон было создано 55 гектаров новых зеленых насаждений на территории Зангиланского района, 50 гектаров в Джебраиле, 11 гектаров в Агдаме и 16 гектаров в Физули.

"В рамках планов по очистке территорий лесного фонда от мин и неразорвавшихся боеприпасов были проведены посевные и посадочные работы на 72 гектарах в Джебраиле, 142 гектарах в Зангилане, 70 гектарах в Губадлы и 2 гектарах в Физули", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Ağdərə, Laçın, Zəngilan və Cəbrayılda azı 240 hektar meşə sahəsi bərpa ediləcək

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