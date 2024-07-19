В Агдере, Ходжалы и Ходжавенде созданы полигоны для ликвидации отходов

После антитеррористической операции на освобожденных от оккупации территориях были созданы полигоны для ликвидации отходов.

После антитеррористической операции на освобожденных от оккупации территориях были созданы полигоны для ликвидации отходов.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил заместитель председателя правления ОАО "Темиз Шехер" Сабит Зейниев.

По его словам, для ликвидации отходов созданы полигоны площадью 10 гектаров в Агдере, 20 гектаров в Ходжалы и 10 гектаров в Ходжавенде.

"На полигоне в Ходжалы будут уничтожать отходы как из Ханкенди, так и из города Шуша. На полигонах в Ходжалы и Ходжавенде работы ведутся Азербайджанским агентством по разминированию (ANAMA), в ближайшее время работы будет проведены и в Агдере", - сказал Зейниев.